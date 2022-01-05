ALKOL ZİYATLARINA YÜZDE 47 ZAM!

Hazine ve Maliye Bakanlığı her 6 ayda bir yapılan alkollü içkiler ve sigara ÖTV ayarlamasını gerçekleştirdi. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde alkollü içkiler ve sigara vergilendirmesinde maktu vergi ve asgari maktu vergi Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE ile güncelleniyor. Ocak 2022’de vergi güncellemesinde dikkate alınacak Temmuz-Aralık 2021 Yİ-ÜFE artışı TÜİK tarafından yüzde 47,4 olarak açıklanmıştı. Böylece alkol ve sigara vergi sisteminde yer alan maktu vergi ve asgari maktu verginin yüzde 47,4 oranında artırıldı.