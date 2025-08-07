ALJ Türkiye'den 1.4 milyonluk ağaçlandırma seferberliği

Toyota, Lexus ve BYD gibi otomobil markalarını Türkiye'de temsil eden ALJ Türkiye, ağaçlandırma seferberliğine imza atıyor.

Bu ağaç seferberliği kapsamında satılan her araç için 10 ağaç fidanı dikilecek. Böylece yıllık satışlara göre 1 milyon 400 bin civarında fidan toprakla buluşturulacak.

OGEM Vakfı ile birlikte gerçekleştirecek bu ağaç seferberliğinin, sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda da yüksek adetlerde fidanın dikilmesiyle birlikte Türkiye’nin yeşillendirilmesine önemli katkılar sağlanması bekleniyor.

Bu yıl 1.4 milyon fidanın dikilmesiyle birlikte ülkemize yaklaşık 1000 futbol sahası büyüklüğünde bir yeşil alan kazandırılması hedefleniyor. Seferberlik kapsamında 1 yılda dikilecek fidanın, Karabük’te yanan ormanın yaklaşık 14-15 katı büyüklüğüne eşdeğer olacağı ifade ediliyor.

ALJ Türkiye’nin başlattığı ağaçlandırma seferberliğini OGEM Vakfı ile birlikte gerçekleştiriliyor. OGEM Vakfı’nın Türkiye genelinde belirlediği ağaçlandırma ihtiyacı planı kapsamında, toprak yapısına, bitki örtüsüne, ağaç türüne ve dikim zamanlamasına göre fidan dikimleri yapılacak.

OGEM aynı zamanda fidanların dikimini gerçekleştirmekle birlikte ağaçların türüne göre 3 ila 5 yıllık süre boyunca ağaçların bakımını da üstlenecek. Bu sayede fidanların ekolojik bağımsızlığına ulaşması sağlanacak ve tutmayan fidanların da yerine yenileri dikilecek. Böylece Türkiye’nin gelecek yılları için kalıcı bir yeşil alan bırakılacak.