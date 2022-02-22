Aliyev, Putin ile görüştü

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Rusya'ya resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22 Şubat'ta Rus liderle baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvede bölgesel ilişkilerin oldukça etkin bir şekilde geliştiğini ifade ederken Ukrayna hakkında açıklamalarda da bulundu.
Putin görüşmede krize ilişkin "Bildiğiniz gibi dün Rusya, Donbas'taki iki halk cumhuriyetinin egemenliğini tanımaya karar verdi. Baştan söylemek istiyorum ki bu konuda spekülasyonlar görüyoruz. Bunlar hiç de doğru değil. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya, tüm yeni jeopolitik gerçekleri tanıdı ve bildiğiniz gibi, Sovyet sonrası alanda tüm ülkeler ve bağımsız devletlerle ilişkilerimizi güçlendirmek için aktif olarak çalışıyor. Dağlık Karabağ sorununun çözümü gibi zor durumlarda bile, sürece dahil olan tüm devletlerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak ve her zaman karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlere ulaşmaya çalışarak her zaman çok dikkatli davrandık. Ne yazık ki Ukrayna'daki darbeden sonra Ukrayna ile ilişkilerde bu seviyeyi ve kaliteyi görmüyoruz" dedi.
Putin ile görüşen Aliyev ise Rusya ile işbirliğinin önemine değinerek "Rusya Federasyonu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın durdurulmasında ve çatışmanın sıcak bir aşamadan siyasi-diplomatik bir aşamaya taşınmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Kasım 2020'de aktif katılımınızla imzalanan üçlü Bildirge, uzun süredir devam eden bu anlaşmazlığı çözmemize olanak sağladı. Bugün yeni bir durum ortaya çıkmış ve bölgedeki günümüz jeopolitik gerçekleri dünya kamuoyu tarafından kabul görmüştür. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde, ulaşım iletişiminin açılmasında, normal komşuluk ilişkileri için fırsatların yaratılmasında Rusya'nın çok önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim. Bu rolü çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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