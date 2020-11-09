Aliyev ile Gürkey, 10 Kasım için "Ave Maria" eserini seslendirdi

Çello sanatçısı Jamal Aliyev ile 17 yaşındaki perküsyon sanatçısı Beste Gürkey, Johann Sebastian Bach ve Charles Gounod'nun "Ave Maria" adlı eserini 10 Kasım için seslendirdi.

ÇEV Sanat Genç Yetenekler, kültür ve sanat alanında üstün yetenekli gençleri keşfederek, Türkiye'den dünya çapında sanatçılar çıkarmak, Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesinde 2009'da kuruldu.