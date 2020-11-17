Aliyev: Ermenistan uluslararası mahkemelerde hesap verecek

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün, eşi Mihriban Aliyeva ile Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail illerini ziyaret etti.

Aliyev, önce Fuzuli ve Şuşa arasında yapılacak yeni yolun temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Aliyev, yeni yolun büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu projenin işgalden kurtarılan topraklarda hayata geçirilen ilk proje olduğunu bildiren Aliyev, Şuşa'nın kurtarılması ile Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı direnmesinin anlamsız olduğunu anladığını ifade etti.

"ŞİMDİ SORUNUN SİYASİ ÇÖZÜM AŞAMASINA GEÇTİK"

Aliyev, "Düşman 10 Kasım'da kapitülasyon imzalamak zorunda kaldı. Şuşa'nın işgalden kurtarılması bizim gücümüzü, ordumuzun profesyonelliğini, askerlerimizin cesaret ve kahramanlığını gösterdi. Şuşa operasyonu, dünya savaş tarihinde özel yer alacaktır. Bu operasyonu bizim kahraman askerlerimiz dağlardan, tepelerden, patikalardan geçerek sadece hafif silahlarla gerçekleştirdi. Şuşa'nın kurtarılması bizim şanlı zaferimizdir." dedi.

Ermenilerin bölgeye yıllar boyunca verdiği zararın hesaplanacağını, mağdurların haklarının devlet tarafından giderileceğini bildiren Aliyev, insanların kendi ata yurtlarına döneceklerini kaydetti.

Aliyev, "Şimdi sorunun siyasi çözüm aşamasına geçtik. Bu aşamada da Azerbaycan istediğini elde ediyor ve edecektir. Sorunun çatışma aşaması bitmiştir. Biz düşmanı kapitülasyon imzalamak zorunda bıraktık. Bugüne kadar işgal altında bulunan Laçın, Ağdam ve Kelbecer illeri de geri veriliyor. Bakın onlar nasıl vahşilikler yapıyor. Evleri, binaları, okulları yakıyorlar, ağaçları kesiyorlar. Elektrik hatlarını kırıyorlar. Tüm dünya bunu görüyor. Ne vicdanları, ne de ahlakları var. Bu nedenlerle 2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zafer büyük tarihi önem taşıyor. Bu sadece Azerbaycan'ın kendi toprağını işgalcilerden kurtarması konusu değildir. Bu aynı zamanda tüm dünyaya işgalcilerin sonunun nasıl olacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.