Aliyev'den Paşinyan ile görüşme açıklaması

AA

Aliyev, Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde "Orta Koridor Boyunca: Jeopolitik, Güvenlik ve Ekonomi" başlıklı uluslararası konferansın açılışında konuştu.

Brüksel'de 7 Aralık'ta Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda Ermenistan'la görüşme yapılmasının planlandığını fakat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bu toplantıda ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılması halinde yer alabileceğini açıkladığını bildiren Aliyev, "Bu da görüşmenin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor." dedi.

Aliyev, 6 Ekim'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Paşinyan ve Macron'la Prag'da yaptıkları dörtlü görüşmeden birkaç gün sonra Macron'un bir röportajda Azerbaycan'ı eleştirdiğini ve işlemediği şeylerle suçladığını dile getirerek, Fransız Senatosunun, Azerbaycan karşıtı kararı kabul ettiğini, Fransa Ulusal Meclisinin de benzer kararı onaylamasının beklenildiğini kaydetti.

Fransa'nın, Frankofoni Zirvesi aracılığıyla da Azerbaycan'a "saldırı girişiminde" bulunduğunu ifade eden Aliyev, "Bütün bunlar dikkate alındığında Fransa'nın barış görüşmelerine katılamayacağı açıktır. Bu, onların hatası, bizim değil çünkü ABD de Rusya da hiçbir zaman resmi düzeyde taraf tutmadı. Bu, 7 Aralık görüşmesinin gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Biz diğer alternatifleri değerlendireceğiz. Bakalım arabulucu rolünü kim üstlenecek ve bu, hangi platformda gerçekleşecek?" diye konuştu.

Aliyev, Paşinyan'ın, Macron'un Brüksel toplantısına katılma talebini barış görüşmelerini bozma girişimi olarak gördüğünü de vurguladı.

Görsel: Associated Press

"ERMENİLER, ÇOCUKLARINI TÜRKİYE VE AZERBAYCAN NEFRETİ İÇİNDE YETİŞTİRİYOR"

Azerbaycan ve Ermenistan toplumlarının bir arada yaşaması konusunda ise Aliyev, şu değerlendirmede bulundu:

"Ermeni toplumu, Ermeni diasporası ve Ermeni milliyetçilerinin on yıllardır yürüttüğü propagandayla zehirlendi. Ermenilerin Karabağ'ın Azerbaycan köy ve şehirlerinde ve Azerbaycanlılara karşı yaptıklarının sebeplerinden biri de budur. Ermeniler, çocuklarını Türkiye ve Azerbaycan nefreti içinde yetiştiriyor. Türk ve Azerbaycan karşıtlığı, Ermenistan'ın ideolojisine dönüşmüştür. Tarihleri ve tarihi şahsiyetleri hakkında o kadar çok efsaneler yarattılar ki artık kendileri de kendi uydurduklarına inanmaya başladılar. Ermenistan'ın tüm tarihi, Ermenistan'ın tüm tarihi mirası sahtedir."

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.