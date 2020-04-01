Aliyev'den Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım'a "Dostluk Nişanı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde, Ayrım'a "Dostluk Nişanı" verilmesini öngören karar yayımlandı.

Kararda, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekiştirilmesinde gösterdiği hususi hizmetler dolayısıyla Şamil Ayrım 'Dostluk Nişanı'yla taltif edilsin." ifadelerine yer verildi.