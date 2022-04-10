Aliyev'den Ermenistan açıklaması: Teklifi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsettiği belirtildi.
Açıklamada, Aliyev'in, Putin'e, "Ermenistan'ın bu ilkeleri kabul ettiğini" söylediği kaydedildi.
Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a, "devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması", "devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi", "birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak", "sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması" ve "ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği" maddelerinden oluşan teklif sunmuştu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.
PUTİN, ALİYEV VE PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile dün telefonda Karabağ’ı görüştü.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Aliyev ve Paşinyan ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Karabağ meselesinin ele alındığı görüşmede, Aliyev ile Paşinyan’ın 6 Nisan’da Belçika'nın başkenti Brüksel’de yaptığı görüşmenin sonuçları istişare edildi.
Görüşmede, Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021'de imzalanan anlaşmaların uygulanması ve bölgede ekonomi ve ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi konularında Üçlü Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin önemi vurgulandı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırın belirlenmesi ile ilgili çalışmaların başlatılması ve barış anlaşmasının hazırlığı konularının da ele alındığı görüşmede, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.
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