Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği yeni açıklanan destekten memnun

Altaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından salgınla mücadele kapsamında ekonomiyi rahatlatmak için duyurduğu müjdelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yeri kiralamalarında uygulanan KDV indiriminin süresinin uzatılması, yeme-içme, konaklama, yolcu taşımacılığı gibi birçok sektördeki KDV indirimlerinin devam etmesi, esnafa kira desteği sunulması gibi birçok desteği içeren önlemlerin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Pandeminin birçok sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Altaş, "Devletimizin uyguladığı ekonomik destekler bu olumsuz etkilerin bir nebze de olsa azaltılması açısından önemlidir. Bizler de alışveriş merkezleri olarak salgının ilk günlerinden itibaren olduğu gibi perakendecimize imkanlarımız ölçüsünde destek sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Altaş, örneğin yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi ve benzeri işletmelerden kira almayan AVM yatırımcısının, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70’lere varan indirimler sunduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Kamu otoritesince alınan tedbirler süresince istihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması adına, paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermeye devam etmesini de tavsiye ediyoruz. Perakendecisine destek için elini taşın altına koymaktan çekinmeyen ve her türlü desteği sağlamaya gayret eden AVM yatırımcısı olarak bizler, benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından yatırımcılarımıza gösterilmesinin, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak adına hayati önem arz ettiğini de vurgulamak isteriz."
Altaş, açıklanan tüm bu olumlu tedbirler ve yardımlar açısından sektör adına başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere devlete şükranlarını iletti.
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