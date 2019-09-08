AVM'ler saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Türkiye, hızlı kentleşmeyle birlikte AVM kültürüyle tanıştı. Başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçe, tüketimin yoğun olduğu AVM'lere ev sahipliği yapıyor. AVM'ler özellikle hafta sonları çok yüksek ziyaretçi sayılarına ulaşıyor. Vatandaşlar iş yaşamının dışında kalan zamanın önemli bir kısmını buralarda geçiriyor. Alışverişin yanında eğlence mekanı olarak da değerlendirilen AVM'ler kültür sanat etkinliklerinin düzenlediği bir mekan haline geldi.

TÜRKİYE'DE KAÇ AVM VAR

Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin sayısının; 114’ü İstanbul, 38’i Ankara, 24’ü İzmir, 17’si Antalya, 15’i Bursa, 11’i Kocaeli, 11’i Muğla 6’sı Gaziantep, 6’sı Denizli, 4’ü Adana ve 150’si diğer illerde olmak üzere toplam 396 adet olduğu açıklandı.

AVM NE DEMEK? AVM'NİN AÇILIMI NEDİR?

AVM, Alışveriş merkezi anlamına gelmektedir. Alışveriş merkezi, çeşitli ürünlerin satışı konusunda genelde bir firma bünyesinde bazen de kooperatif olarak faaliyet gösteren büyük satış mağazası. Mağaza, büyüklüğüne göre reyonlardan oluşabileceği gibi bir mağazalar topluluğu şeklinde de olabilir.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE MESAİ SAATLERİ

AVM'lerin, yeni AVM yasa tasarısı ile çalışma saatlerinde birtakım düzenlemeler yapıldı. Mevcut düzenlemeye göre büyük bir çoğunlukla AVM'ler sabah saat 10.00'da açılıyor ve bazı AVM'lerde farklılık göstermek ile birlikte akşam 22.00'da kapanıyor. Kimi AVM'lerde kapanış saati 00.00'ı buluyor.

AVM'ler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de aynı saatler arasında faaliyet gösteriyor.