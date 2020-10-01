Alışveriş için gittiği mağazada asansör boşluğuna düşen kişi ağır yaralandı - ESKİŞEHİR

İran uyruklu Rasoul Jahaniabed (30),Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasına kardeşiyle alışveriş için geldi.Binanın ikinci katında yük asansörüne satın aldığı eşyayı koymak istediği sırada dengesini yitiren Jahaniabed, 2 metre yükseklikten alt kata düştü.Yaralanan Jahaniabed için olay yerine 112 Acil Servis ekibi çağrıldı.Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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