Alişan yeğenleriyle alışverişte

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Koronavirüse yenik düşen kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatı ile yıkılan ünlü sanatçı Alişan, sosyal medya hesabından, "Geride bıraktıkların artık benim emanetlerim..." paylaşımını yapmıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından sık sık yeğenleri Ceylan ve Eyşan ile vakit geçiren Alişan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve onlarla birçok mağaza gezen 45 yaşındaki Alişan, sonrasında elektrikli scooter aldı.

"BAŞKA ZAMAN, ŞİMDİ OLMAZ"

Yaklaşık 2 bin TL'lik alışveriş yapan şarkıcı, muhabirlerin sorularına, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz." yanıtını vererek, yeğenlerinin yanında konuşmak istemediğini ifade etti. Alişan'ı görenler, "Yeğenlerine babalık yapıyor." yorumunda bulundu.

"ARTIK 4 ÇOCUĞUM VAR" DEMİŞTİ

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." sözlerine yer vermişti.

Selçuk Tektaş, 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenmişti.