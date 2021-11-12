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Alişan: Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum - Magazin haberleri

Alişan: Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum

Yaklaşık dört ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın acısı ile sarsılan ünlü şarkıcı Alişan, Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım" şeklinde konuştu

12.11.2021 - 15:02 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Temmuz ayında Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, kardeşinin vefatından sonra yaşadığı zor günleri anlattı. 'Magazin Masası' adlı programa konuşan Alişan, hala günlerin geçmediğini, ailece çok sarsıldıklarını ve ağladıklarını ifade etti.

  • "BİR KEZ PSİKOLOJİK YARDIM ALDIM"

    Annesi Suzan Tektaş'ın son durumdan da bahseden ünlü şarkıcı, "Psikolojik yardım aldınız mı?" sorusuna, "Annemi bir kez zorla psikoloğa götürdük ama yapacak bir şey yoktu." şeklinde yanıt verdi. Alişan, kendisinin de bu süreçte birkaç kez psikolojik yardım aldığını sözlerine ekledi.

  • "YANLIŞ ANLAŞILIR DİYE GÜLMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

    Kardeşinin acısını atlatamayan Alişan, "Yanlış anlaşılır diye gülmekten çekiniyorum. Hayat devam ediyor, ayakta kalmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

  • "SEZEN AKSU ÇOK BEĞENDİ"

    Ayrıca yayınlanan single çalışması "Tükeneceğiz" de değinen Alişan, ilk kez bir Sezen Aksı şarkısı seslendirdiğini ve usta sanatçının şarkının bu versiyonunu çok beğendiğini dile getirdi.

  • ALİŞAN'I İSYAN ETTİREN İDDİA

    Öte yandan temmuz ayında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronvirüs nedeniyle kaybeden Alişan, yeğenlerine kol kanat germeye ve sahip çıkmaya devam ediyor. "Onlar artık benim çocuklarım" diyen Alişan söylediğini de yapıyor ve yeğenleriyle yakından ilgileniyor. Hatta oğluyla aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp alıyor. Ancak ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz hafta bir iddia ortaya atıldı.

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