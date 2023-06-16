Gelecekle ilgili hayallerin ve planların neler?



Oyunculukla ilgili çalışmalarımın yanı sıra piyano, aranjörlük ve kompozisyon tekniklerimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. İkisinden de çok haz alıyorum ve ikisini de meslek olarak yapabildiğim içim kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayallerim olarak yurt dışında da oyunculuk ve müzik yaparak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim.