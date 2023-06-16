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Alişan Uğur ile Damla Makar aşk yaşıyor! SON DAKİKA: Dizi aşkı gerçek oldu... - Magazin haberleri

Alişan Uğur ile Damla Makar aşk yaşıyor! Dizi aşkı gerçek oldu...

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, 'Üç Kuruş' dizisinde birlikte rol aldığı Damla Makar'a gönlünü kaptırdı

Giriş: 16.06.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'Üç Kuruş'ta 'Konyalı' karakterine hayat veren Alişan Uğur, rol arkadaşı Damla Makar ile aşk yaşıyor.

  • Dizide 'Halide' karakterini canlandıran Damla Makar ile Alişan Uğur'un dizideki aşkları gerçek oldu.

  • İkilinin, dizinin final yapmasının ardından aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

  • Alişan Uğur, geçtiğimiz yıl Habertürk'ten Aytekin Teker'e röportaj vermişti...

    Oyunculuk serüvenin nasıl başladı?

    Bildim bileli, bebekliğimden beri oyunculuğa ilgim vardı. Küçükken televizyonun önüne geçip çıkan reklamları taklit ederdim, filmlerden sahneler oynardım. İlk oyunculuk deneyimimi ise ilkokul 5. sınıfta yaşamıştım. Charles Dickens’ın Büyük Umutlar kitabını oyun haline çevirip sene sonunda oynamıştık. O yaşta oyunculuğun yaşattığı hissi hala net hatırlıyorum, gönlümde yer etmişti. İki sene sonra annemin desteğiyle Londra’ya Arts Educational Schools London’da audition’a girdim ve kazandım. O andan sonra konservatuvar oyuncuk eğitimim resmen başlamış oldu.

  • Bugüne kadar yaptığın en büyük çılgınlığın ne?

    Küçük yaşta konservatuvar sınavını kazanıp annemle birlikte 14 yaşında Londra’ya taşınmak. İlk dönemler adaptasyon açısından çok zor geçmişti; tamamen apayrı bir kültür, farklı insanlar, başka yemekler, yeni bir dil, bambaşka bir eğitim biçimi, anlayacağınız her şey farklıydı. Tabi zamanla annemin de desteğiyle alıştım hepsine, ama alışma dönemi epey bir zorlu geçmişti.

  • Oyunculuk ya da müzisyenlikle ilgilenmeseydin hangi mesleği yapmak isterdin?

    Astronom olmak isterdim. Uzayın gizemi bildim bileli ilgimi çekmiştir. Galaksileri, yıldızları ve gezegenleri derinden incelemek, evrenimizle ilgili bilmediğimiz farklı şeyleri keşfetmek çok heyecanlı olmalı.

  • Seni 5 kelime ile tanıtan anahtar kelimeler hangileri?

    Kendimi 5 kelimeyle tanımlamam gerekirse eğer, öncelikle sakin ve sabırlı bir yapım vardır. Aynı zamanda ince düşünen, iyi bir mizah anlayışına sahip, disiplinli bir insanım diyebilirim kendim için.

  • Gelecekle ilgili hayallerin ve planların neler?

    Oyunculukla ilgili çalışmalarımın yanı sıra piyano, aranjörlük ve kompozisyon tekniklerimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. İkisinden de çok haz alıyorum ve ikisini de meslek olarak yapabildiğim içim kendimi çok şanslı hissediyorum. Hayallerim olarak yurt dışında da oyunculuk ve müzik yaparak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim.

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