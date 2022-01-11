"Kendi koreografimi kendim hazırlıyorum"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Alişan, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda sahne aldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, 19 ocakta Bostancı Gösteri Merkezinde gerçekleştireceği konser hakkında konuştu.

45 yaşındaki Alişan, "Acayip bir şov hazırlıyorum. Bu görsel şovlar gibi arkada dans, robotlar, ışıklar falan olmayacak. Kendi koreografi mi kendim hazırlıyorum. Böyle 1996-97 yıllarından başlayarak, günümüze gelen bir şov olacak." ifadelerini kullandı.