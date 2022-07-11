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Alişan'ın yeğeni Ceylan 8 yaşında: İyi ki doğdun meleğim - Magazin haberleri

Alişan'ın yeğeni Ceylan 8 yaşında

Geçtiğimiz yıl kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın yeğeni Ceylan, 8. yaşına girdi. Ünlü şarkıcı, eşi Buse Varol ve Merve Tektaş, Ceylan'ın doğum gününü duygusal mesajlarla kutladılar

11.07.2022 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Kardeşinin vefatının ardından zor günler geçiren Alişan'ın yeğeni Ceylan, 8. yaşına bastı.

  • Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerine kol kanat geren ünlü şarkıcı, sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.

  • "AMCAN SAĞ OLDUĞU SÜRECE SENİN YANINDA OLACAK"

    Yeğeninin doğum gününü birlikte çekildikleri fotoğraflarla kutlayan Alişan, gönderisinde "Ali seni yaradana kurban olur... Amcan sağ olduğu Allah ona nefes verdiği sürece senin yanında olacak. İnşallah senin çok iyi yerlere geldiğini görecek, göreceğiz. Seni çok seviyorum benim kahküllü aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla inşallah nice senelerin olsun canım Ceylan'ım... İyi ki doğdun." ifadelerine yer verdi.

  • "ÖMRÜN GÜZELLİKLERLE DOLU OLSUN"

    Buse Varol da Ceylan ile çekilen fotoğrafını "Burak'ın ve Eliz'in fındık Ceylan'ı... Ömrün güzelliklerle dolu olsun." notuyla yayınladı.

  • "HAYAT SANA HER ZAMAN GÜZELLİKLERLE GELSİN"

    Aralarında geçtiğimiz yıl kaybettiği eşinin de yer aldığı aile pozlarını yayınlayan Merve Tektaş da kızının yeni yaşını şu sözlerle kutladı:

    Benim güzel meleğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Hayat sana her zaman güzelliklerle gelsin. Ben ve ablan her zaman yanında olacağız. Tek dileğim hayatına giren herkes sana şefkat ve sevgiyle baksın. Güzel günlerini görmeyi Rabbim bana nasip etsin. Seni çok seviyorum.

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