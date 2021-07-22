Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş kaç yaşında? Selçuk Tektaş ölüm sebebi nedir? Merak konusu oldu. Koronavirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş entübe edilmişti. Tektaş'ın ölüm haberi dün gece yarısı geldi.

ALİŞAN'IN KARDEŞİ SELÇUK TEKTAŞ KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

ALİŞAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş dün akşam hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır koronavirüsle mücadele eden Tektaş, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

Şarkıcı Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 39 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ayakta durmakta güçlük çekti. Merve Tektaş'ın feryadı yürekleri yaktı. Cenaze namazının ardından tabutun araca konulduğunu gören Merve Tektaş, "Selçuk ne olur gitme" diyerek feryat etti.