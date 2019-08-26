Yakın bir arkadaşı ile birlikte buluşmaya geldiğini söyleyen Varol, buluşma öncesinde AVM'de kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmedi.

Alışveriş esnasında keyfi bir hayli yerinde olan Burak bebek annesinin alışverişine devam ettiği esnada uyuya kaldı.