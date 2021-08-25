Aralarındaki buzları erittiler

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Bir dönem aralarından su sızmayan Alişan ve Mahsun Kırmızıgül'ün dostluğu bozulmuş ve ikili, yıllar önce küsmüştü. İki ünlü isim, yaşadıkları zor günlerin ardından yeniden bir araya geldi.

ALİŞAN'DAN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Alişan, koronavirüse yakalanan Mahsun Kırmızıgül için Instagram'ın 'story' kısmından, "Geçmiş olsun abi." mesajını paylaştı.

İLK ADIM MAHSUN KIRMIZIGÜL'DEN

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz yıl ailesi ile trafik kazası geçiren ve ölümden dönen şarkıcıyı evinde ziyaret ederek, ilk adımı atmıştı.

Alişan, 20 yıl sonra sona eren küslükle ilgili, "Beni mahcup etti. 20 sene sonra ilk kez oturup, sohbet ettik. İnsanın ekmeğine, namusuna karışılmadıktan sonra barışılmayacak, görüşülmeyecek kimse yoktur." açıklamasını yapmıştı.

ACI GÜNÜNDE DE YALNIZ BIRAKMADI

Ardından Kırmızıgül, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle kaybeden ünlü şarkıcıyı acı gününde de yalnız bırakmamıştı. Mahsun Kırmızıgül, Alişan'a sosyal medya hesabından baş sağlığı dilemişti.

"HİÇBİR ZAMAN AĞABEY-KARDEŞLİĞİMİZ OLMADI" DEMİŞTİ

Alişan, iki yıl önce, gazetecilerin, "Mahsun Kırmızıgül müzik hayatına geri dönüyormuş, bu konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt vermişti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, "Ben o beyefendi ile ilgili konuşmak istemiyorum. Kendisini çok sevmediğim için hiçbir şey söylemeyeyim." demişti.

Ardından konuyla ilgili sözlerini sürdüren Alişan, "Mahsun, çok döndüğü için her yere dönebilir. Yarın sinemaya, diğer gün başka yere... Baktı döndüğü yerde para yok, her yere dönebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Alişan, muhabirlerin, "Neden böyle bir kırgınlık oldu?" sorusuna ise, "Ben nedenlerini geçmişte çok anlattım. Hiçbir zaman ağabey-kardeşliğimiz olmadı. Eğer müziğe dönerse kendisine katkısı olur." şeklinde yanıt vermişti.

ALİŞAN İLE MAHSUN KIRMIZIGÜL NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

Alişan, daha önce Mahsun Kırmızıgül ile neden küs olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Babama bir saygısızlık yaptı. Mahsun Kırmızıgül, bizim evimize girip, çıkan birisiydi daha önceki senelerde. Çok yakın bir arkadaşımızın düğününde karşılaştık. Ben gittim yanına, bana çok soğuk bir 'Merhaba' dedi. Sonra babam yanına gitti. Bacak bacak üstüne atıp, babamın suratına bile bakmadan bir 'Merhaba' dedi. Yani benim kafamdan aşağı kaynar sular döküldü.