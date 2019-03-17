Ünlü şarkıcı Alişan ile oyuncu sevgilisi Buse Varol'un bebekleri, 13 Şubat'ta dünyaya gelmişti. Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren Alişan, eşiyle birlikte çekilen romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının "Başka ne ister ki insan..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 83 binin üzerinde beğeni aldı ve "Maşallah" yorumları aldı.