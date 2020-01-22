Alişan: Her ezan sesinde amin diyen bir oğlum var - Magazin haberleri

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2018'de Buse Varol ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz yıl şubat ayında dünyaya gelen oğlu Burak ile çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı görüntülere, "Her ezan sesinde amin diyen bir oğlum var" notunu düştü.

"HALASININ KUZUSU"

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın da, "Oy halasının kuzusu, maşallah" yorumunu yaptı.