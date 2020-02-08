Akalın’ın kızı için aldığı VIP araç hatırlatılınca, "Ben Burak’a arabayı ehliyet alınca alacağım" dedi.

Hira’nın doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki duygusal cümleleri hatırlatınca, "Dediğim gibi doğduğu zaman yanında olmam gerekiyordu, olamadım. Sonuçta 3 günlük dünya. Dün mesela uçak düştü. Ondan önceki gün çığ düştü. Her gün bir kötü haber alıyoruz, o yüzden bence çok fazla dert etmemek lazım her şeyi. En önemlisi sağlık, sevdiklerinin sağlıklı ve huzurlu olması. Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu" dedi.