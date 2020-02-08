08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Alişan, "Günlerdir hastalıklar, şunlar bunlar diye Burak’ı dışarı çıkaramamıştık, günler sonra ilk defa çıkardık hava alsın. Haftaya 1'inci yaşını dolduracak inşallah. Dostlarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla büyük bir doğum günü olacak" dedi.
Buse Varol ise, "Şu an bizim gibi yemek yiyor, konuşuyor bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O yüzden biraz şaşkınım onun büyüdüğüne tanıklık etmek çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.
Demet Akalın’ın kızı Hira için organize ettiği doğum gününün çok güzel geçtiğini söyleyen şarkıcı, "Hem küçükler eğlendi, biz de küçüklerle beraber eğlendik" diye konuştu.
Akalın’ın kızı için aldığı VIP araç hatırlatılınca, "Ben Burak’a arabayı ehliyet alınca alacağım" dedi.
Hira’nın doğum gününde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki duygusal cümleleri hatırlatınca, "Dediğim gibi doğduğu zaman yanında olmam gerekiyordu, olamadım. Sonuçta 3 günlük dünya. Dün mesela uçak düştü. Ondan önceki gün çığ düştü. Her gün bir kötü haber alıyoruz, o yüzden bence çok fazla dert etmemek lazım her şeyi. En önemlisi sağlık, sevdiklerinin sağlıklı ve huzurlu olması. Saçma sapan gurur yapmamam gerekiyordu" dedi.
Alişan, Fatih Ürek’in Demet Akalın’la alakalı sözleri hatırlatılıp Akalın’ın kızı Hira’ya beddua ettiği iddiaları sorulunca, "O konularla alakalı konuşmak istemiyorum" diye soruları geçiştirdi.
14 Şubat Sevgililer Günü için planlarının olmadığını söyleyen çift, "Biz planımızı Burak’ın doğum gününe göre yapıyoruz. Bu haftasonu bir dağa gideceğiz Burak bey karla tanışacak" dedikten sonra alışverişe devam ettiler.
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