Alişan Göksu ve Bedük'ten 'Duramam'

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Alişan Göksü ve Bedük, 'Duramam' isimli şarkısına klip çekti. Söz, müzik ve düzenlemesi Bedük'e ait olan çalışmanın klibi, yine Bedük yönetmenliğinde ve Murat Tuncel görüntü yönetmenliğinde İstanbul'da 1 günde çekildi.

Klipte TikTok fenomeni oyuncu Selin Red ve dansçı Tarek Amaj, dansları ile git gelleri olan aralarında farklı duygu geçişleri yaşayan çifti canlandırdı.

Alişan Göksu ve Bedük ortaklığında gerçekleşen 'Duramam' klibinde ve şarkıda Mor ve Ötesi grubunun efsane şarkısı 'Cambaz'ın girişinde çalınan cümbüşü yine aynı ünlü müzisyen Ozan Tügen çaldı.

Alişan Göksu'nun Bedük ortaklığı ile gerçekleştirdiği yeni klibi Duramam tüm platformlarda yayında!