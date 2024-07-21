Alişan: Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek

"FOTOĞRAFLARIMIZ HER SENE BİRAZ DAHA ESKİYECEK"

Alişan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına... Kardeş, oğul, eş, baba, ağabey, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor. Ben de her defasında 'Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş' diyorum içimden. 'Hayatta değil ama hâlâ benim göğsümü kabartıyor, hâlâ dua alıyor herkesten. Şükürler olsun' diyorum. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edeceğim. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın. Seni çok özledim, özledik. Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükâfatlandırsın İnşallah."