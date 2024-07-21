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        Haberler Magazin Alişan: Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek - Magazin haberleri

        Alişan: Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek

        Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı; "3 koca yıl geçti sensiz. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:09
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          Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını yasa boğmuştu.

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          Alişan, yaşamını yitirdikten sonra ailesine kol - kanat gerdiği Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde andı.

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          Alişan, sosyal medya hesabından kardeşiyle yıllar önce çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

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          "3 KOCA YIL GEÇTİ"

          Kardeşine duyduğu özlemi ifade eden Alişan; "3 koca yıl geçti sensiz. Tam da bu geceydi... 21 Temmuz 2021. Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um" ifadelerini kullandı.

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          "FOTOĞRAFLARIMIZ HER SENE BİRAZ DAHA ESKİYECEK"

          Alişan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü; "Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına... Kardeş, oğul, eş, baba, ağabey, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor. Ben de her defasında 'Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş' diyorum içimden. 'Hayatta değil ama hâlâ benim göğsümü kabartıyor, hâlâ dua alıyor herkesten. Şükürler olsun' diyorum. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edeceğim. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın. Seni çok özledim, özledik. Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükâfatlandırsın İnşallah."

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          "9 SENE SONRA AYNI POZU VERMEYE ÇALIŞTIK"

          Alişan, ayrıca yeğenleri Ceylan ve Eyşan ile 9 yıl önce çektirdiği pozu objektif karşısında yeniden verdi. 48 yaşındaki şarkıcı, yeğenleriyle olduğu fotoğrafını da "9 sene sonra aynı pozu vermeye çalıştık ama ikisi birden artık sığmıyor tek bacağa" notuyla yayımladı.

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