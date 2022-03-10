Alişan, 'FormuLaz'da yarıştı

"RİZE CENNET GİBİ BİR YER"

Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen Alişan, "Daha önce Rize’ye hiç gelmemiştim. Cennet gibi bir yer Rize. Karadeniz’de birçok yere geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz’e, FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül’e, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Kuyumcu’ya, değerli Tunca Beldesi ve Ardeşen halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.