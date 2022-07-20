"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM KARDEŞİM"



Alişan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Yarın akşam seninle ilgili, geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak... Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak... Evet yaşıyoruz, nefes alıyoruz çalışıyoruz... Ne aldığım nefes tam ne de yaptıklarım... Farkında olduğum şeyler var tabii ki. Onlar da bana kalsın. Seni çok özlüyorum. Seni çok arıyorum kardeşim... Seni çok seviyorum...