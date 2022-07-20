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Alişan'dan yürek yakan sözler: Ne aldığım nefes tam, ne de yaptıklarım... - Magazin haberleri

Alişan'dan yürek yakan sözler: Ne aldığım nefes tam, ne de yaptıklarım...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl 21 Temmuz'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Alişan, kardeşinin ölüm yıl dönümünden önce duygusal bir mesaj paylaştı

20.07.2022 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

  • İki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy mezarlığına defnedilmişti.

  • Alişan, bir yıl önce vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıldönümünden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Kardeşine olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın paylaşımı yürek burktu.

  • "SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM KARDEŞİM"

    Alişan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Yarın akşam seninle ilgili, geçen sene şuradaydık, şunu yapıyorduk diyeceğimiz hiçbir şey kalmayacak... Bir önceki sene hep senin olmadığın anlar olacak... Evet yaşıyoruz, nefes alıyoruz çalışıyoruz... Ne aldığım nefes tam ne de yaptıklarım... Farkında olduğum şeyler var tabii ki. Onlar da bana kalsın. Seni çok özlüyorum. Seni çok arıyorum kardeşim... Seni çok seviyorum...

  • SAHNELERE ARA VERDİ

    Alişan aynı zamanda menajerliğini de yapan kardeşinin vefatının ardından bir süre işlerine ara vermişti.

    Yaşadığı büyük acı sonrası ilk kez geçtiğimiz yıl 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta sahneye çıkan Alişan, tüm şarkılarını kardeşi için söylemişti:

    Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim... Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın... Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar... Ellerinizden uçup gidiyorlar... İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım...

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