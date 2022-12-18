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Alişan'dan duygulandıran Selçuk Tektaş paylaşımı: Alışamıyorum - Magazin haberleri

Alişan: Alışamıyorum

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Bir sene daha bitecek sensiz. Alışmadım, alışamıyorum" dedi

Giriş: 18.12.2022 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Alişan'ın kardeşi ve menajeri olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

  • 41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.

  • Kardeşine duyduğu özlemi sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla dile getiren ünlü şarkıcıi paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • "BİR SENE DAHA BİTECEK SENSİZ"

    Alişan, kardeşiyle çekilen bu fotoğrafını "Çok özledim çok... Bir sene daha bitecek sensiz... Alışmadım, alışamıyorum. Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk, sensiz hep eksiğim. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum. 'Ağabey sahne saati geldi' diye aramanı, 'Ağabey bu ay çok iyi, ağabey nasıl oldun, düzeldi mi sesin?' diye aramanı o kadar özledim ki.. .Seni o kadar özledim ki… Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya, seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim. Seni çok seviyorum canımın parçası" notuyla yayınladı.

  • "EMANETLERİNE 'ÖF' DERSEM ALLAH CANIMI ALSIN!"

    Öte yandan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2022'de vefatının birinci yıl dönümü anılmıştı. Alişan, ünlü şarkıcının babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş, eşi Buse Varol ve yengesi Merve Tektaş ile yakınları katılmıştı. Alişan, kardeşinin ölüm yıl dönümünde şu mesajı yayınlamıştı:

    Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım... Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin... Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim... Sensiz hiçbir hayalim yoktu... Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi... Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı... Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın... Bimiyorum şu anda nerdesin, bizi görüyomusun, izliyomusun ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor... Her gittiğim yerde senden bahsedilince gururlandırımaya devam ediyorsun beni...

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