"EMANETLERİNE 'ÖF' DERSEM ALLAH CANIMI ALSIN!"

Öte yandan Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2022'de vefatının birinci yıl dönümü anılmıştı. Alişan, ünlü şarkıcının babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş, eşi Buse Varol ve yengesi Merve Tektaş ile yakınları katılmıştı. Alişan, kardeşinin ölüm yıl dönümünde şu mesajı yayınlamıştı:

Bir yıl geçti sensiz Selçuk... Tam 1 yıl 1 aydır sesini duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım... Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin... Ben hiç böyle bir dünya hayal etmemiştim... Sensiz hiçbir hayalim yoktu... Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımım ucundan geçmezdi... Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki, her şey yarım kaldı... Senin emanetlerine bir gün dahi öf dersem Allah o anda canımı alsın... Bimiyorum şu anda nerdesin, bizi görüyomusun, izliyomusun ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor... Her gittiğim yerde senden bahsedilince gururlandırımaya devam ediyorsun beni...