Uzun yıllar çeşitli projelerde birlikte çalışan ve çok yakın arkadaş olan Çağla Şıkel ve Alişan, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımların altına birbirlerine yorum yapmayı ihmal etmiyor.

Son olarak ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabında, "Mini etekle nasıl oturulur?"'un cevabını verdiği bir video paylaştı. Videonun altına Burcu Esmersoy, Alişan gibi ünlü isimler yorum yaptı.

"NASIL OTURDUYSAM ÖYLE KALIYORUM"

Çağla Şıkel'in paylaştığı video, sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Burcu Esmersoy, "Nasıl oturduysam öyle kalıyorum ben yaaa. Kalkamıyorum" yorumunu yaparken, Şıkel'in yakın arkadaşı Alişan, "Zeki Müren de bizi görecek mi?" yorumunu yaptı.