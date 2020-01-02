02 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şarkıcı Alişan, "Bunlar Müslüman değil. Kafir zındık, hayasız. Mekke'nin fethi kutlu olsun" sözlerini kendisine aitmiş gibi paylaşanlara hesap soracağını açıkladı.
"HESABINI SİZDEN SORMAZSAM ADAM DEĞİLİM"
Bir Twitter hesabının bu sözleri paylaşması üzerine linç yiyen şarkıcı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bu zırvalamaya inanıp cevap verenlere yeni yılda akıl sağlığı diliyorum. Bu hesabın sahibiyle de yeni yılın ilk davasında görüşmek üzere.Kaç kişisiniz, kime çalışıyorsunuz, amacınız ne bilmiyorum ama bunun hesabını ve bana edilen küfür ve hakaretlerin hesabını sizden sormazsam adam değilim. Edilen hakaretleri, küfürleri de silebiliyor musunuz? Gerçekten mahkemeye verdim bile sizi. Hakime savcıya anlatırsınız, "Biz gerçek dışı şeyler yazıp insanlara hakaret ettiriyoruz sonra da eğleniyoruz okuyup" dersiniz.
"HİÇ BİTMESİNİ İSTEMEDİĞİM BİR YILDI"
Yeni yıla hayranlarıyla giren şarkıcı, Instagram'dan oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Benim için 2019'un özeti bu fotoğraflar. Hiç bitmesini istemediğim bir yıldı. İnşallah 2020 hepimiz için çok daha mutlu, çok daha sağlıklı, çok daha güzel bir yıl olur. Mutlu yıllar" sözleriyle paylaşmıştı.
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