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Alişan: Bu yaz benim için hiç kolay geçmeyecek! Serkan Tektaş...

Alişan: Bu yaz benim için hiç kolay geçmeyecek

Önceki gün sahne alan Alişan, gazetecilerin, "Yaz için planlarınız var mı?" sorusunu cevapladı. 8 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatıyla sarsılan Alişan, "Birçok konser vereceğim ama bu yaz benim için hiç kolay geçmeyecek. Geçen sene bütün yaz hastanedeydik, sonra kardeşim vefat etti. Yaz mevsimleri bundan sonra benim için çok yaz gibi olmayacak" dedi

28.03.2022 - 12:34 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Alişan (45), önceki gün İzmir'deki bir mekanda sahne aldı. Muhabirlerle sohbet eden Alişan, "Uzun zaman oldu İzmir'e gelmeyeli. İzmir benim için çok önemli. 'Var Ya' şarkımı bulduğum yerdir. Son İzmir Fuarı'na katılacaktık, 99 depremi oldu. Bir daha da zaten fuar olmadı." dedi.

  • "BU YAZ BENİM İÇİN HİÇ KOLAY GEÇMEYECEK"

    Basın mensuplarının, "Yaz için planlarınız var mı?" sorusuna yanıt veren Alişan, "Tabii ki yazın yeni şarkım çıkacak. Birçok konser vereceğim ama bu yaz benim için hiç kolay geçmeyecek. Geçen sene bütün yaz hastanedeydik, sonra kardeşim vefat etti. Yaz mevsimleri bundan sonra benim için çok yaz gibi olmayacak." ifadelerini kullandı.

  • Alişan, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş için bir vakıf kurduğunu ve yaz sonu faaliyetlere başlayacağını da belirtti.

  • "BURAK FUTBOLCU OLMAK İSTİYOR"

    Burak ve Eliz adında çocukları olan sanatçıya, "İleride hangi mesleği seçmelerini istersiniz?" sorusu da yöneltildi.

    Alişan, konuyla ilgili, "Çocuklarım ne iş yapmak isterlerse desteklerim. Burak, futbolcu olmak istiyor. 'Ne olmak istiyorsun?' diye sorunca, 'Fenerbahçe'de futbolcu olmak istiyorum.' diyor." açıklamasını yaptı.

  • "AİLE HAYATI OLUMSUZKEN İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

    Ayrıca ünlü isim, eşi Buse Varol ile evliliği hakkında çıkan olumsuz haberlerle alakalı da konuştu. Alişan, "İşinde başarılıysan değil, başarısızsan haber yapılıyor. Aile hayatı da her şey güzel giderken değil, olumsuzken insanların ilgisini çekiyor." dedi.

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