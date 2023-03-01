Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Alişan, Adnan Muhammet Korkut'u, Adana Demirspor ile buluşturdu - Magazin haberleri

Alişan, Adnan Muhammet Korkut'u, Adana Demirspor ile buluşturdu

Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 96'ncı saatte kurtulmuştu. Alişan, Korkut'u Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir araya getirdi

Giriş: 01.03.2023 - 08:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Alişan, yaşanan deprem felaketleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

  • "HEPİMİZİN GÖNLÜNDE YARA VAR"

    Alişan, "Hafta içi canlı yayınım olduğu için deprem sabahı 06.30'da kalkmıştım. Arkadaşlarımın mesaj atmasıyla haberim oldu. Hiçbirimiz bu kadar büyük afet olduğunu bilmiyorduk. Bütün illeri görünce büyük afet olduğunu gördük. O günden beri hepimizin gönlünde yara var" dedi.

  • "YARALAR ÇOK KOLAY SARILACAK GİBİ DEĞİL"

    Ailesinden bir kayıp olmadığını belirten Alişan, "Akrabamdan daha iyi görüştüğüm insanların anneleri, babaları ve yakınları vefat etti. Allah herkese sabır versin" şeklinde konuştu.

    Toplanan bağışların devam etmesi gerektiğini söyleyen şarkıcı, "Yaralar çok kolay sarılacak gibi değil. Seve seve yardım etkinliklerine katılırım" ifadelerini kullandı.

  • "KALPLERİNE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 96'ncı saatte kurtulmuştu.

    Alişan, "Nikah şahidim Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Adnan Muhammet Korkut'u bir araya getirdim. Muhammet, bugün Adana Demirspor'un genç takımıyla idmana çıktı. İnşallah onun hayalinin gerçekleşmesine vesile oluruz. Murat ağabey bugün Adnan Muhammet Korkut'un formayla fotoğrafını atmış. Allah Murat ağabeyden razı olsun. Bundan sonra onlara küçük küçük iyilikler yapıp, kalplerine dokunmaya devam edeceğiz. Onları unutmayalım, yardımlara devam edelim" dedi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.