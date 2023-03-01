"KALPLERİNE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut, 96'ncı saatte kurtulmuştu.
Alişan, "Nikah şahidim Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile Adnan Muhammet Korkut'u bir araya getirdim. Muhammet, bugün Adana Demirspor'un genç takımıyla idmana çıktı. İnşallah onun hayalinin gerçekleşmesine vesile oluruz. Murat ağabey bugün Adnan Muhammet Korkut'un formayla fotoğrafını atmış. Allah Murat ağabeyden razı olsun. Bundan sonra onlara küçük küçük iyilikler yapıp, kalplerine dokunmaya devam edeceğiz. Onları unutmayalım, yardımlara devam edelim" dedi.