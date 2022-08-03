"Harika hisler taşıdım. Tamamıyla burası için odaklandım ve açıkçası şu anı bekledim. Taraftarların sizin arkanızda olması ve size inanması çok çok önemli. Onların desteği ile sahada bir kişi fazla oynadığınızı hissedersiniz. Zaten Fenerbahçe taraftarı Türkiye'nin en büyük taraftarı. Ben de o hissi ve desteği yaşamak istiyorum."