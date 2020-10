Alimler ve Medreseler Birliğinden Macron'un İslam karşıtı eylemlerine kınama

AA

İTTİHAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın İslam'a ve Müslümanlara olan kin ve öfkesini İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakarette bulunarak ortaya koyduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı şiddet ile eşleştirerek iğrenç bir girişim başlattığı aktarılan açıklamada, Müslümanların kutsallarına saldırıda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Rabb'imizden aldığı vahiy ilacıyla, kendi zamanında olduğu gibi günümüzde de insanlığın tüm sorun ve sıkıntılarına çare olan sevgili Peygamberimiz, doğumundan kıyamete kadar daima var olacak bir nurdur. Bu nur ne kafirlerin düşmanlığı ne de Müslümanların sessizliğiyle sönecek değildir. Allah, kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceği gibi kitabının mübelliği olan Resulünün izzetini de koruyacaktır. Ahirette ise habibinin şahsı manevisine eziyet eden tüm zalimleri elim bir azapla cezalandıracaktır."

Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den sonra sorumlu olduğu en değerli ve en önemli meselenin İslam peygamberi Hazreti Muhammed olduğu aktarılan açıklamada, "Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin bu küstah tutumu asla karşılıksız kalmamalıdır. Dünyanın her yerinde bulunan her bir Müslüman, yüzyıla aşkın bir süredir bizlerin kanı üzerinden büyüyen, varlıklarını bizlerin yokluğu üzerine bina eden bu ülkelere karşı bir tutum almakla yükümlüdür. Başta ekonomik boykot olmak üzere bu devletlere karşı her türlü tepkiyi göstermeli, vatandaşlarının tez zamanda İslam'la müşerref olmaları ve İslam dininin şiddet değil rahmet dini olduğunu öğrenmeleri için ciddi çalışma içerisine girmeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.