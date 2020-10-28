Alimler ve Medreseler Birliğinden Macron'un İslam karşıtı eylemlerine kınama

İTTİHAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın İslam'a ve Müslümanlara olan kin ve öfkesini İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e hakarette bulunarak ortaya koyduğu belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı şiddet ile eşleştirerek iğrenç bir girişim başlattığı aktarılan açıklamada, Müslümanların kutsallarına saldırıda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce Rabb'imizden aldığı vahiy ilacıyla, kendi zamanında olduğu gibi günümüzde de insanlığın tüm sorun ve sıkıntılarına çare olan sevgili Peygamberimiz, doğumundan kıyamete kadar daima var olacak bir nurdur. Bu nur ne kafirlerin düşmanlığı ne de Müslümanların sessizliğiyle sönecek değildir. Allah, kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edeceği gibi kitabının mübelliği olan Resulünün izzetini de koruyacaktır. Ahirette ise habibinin şahsı manevisine eziyet eden tüm zalimleri elim bir azapla cezalandıracaktır."
Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den sonra sorumlu olduğu en değerli ve en önemli meselenin İslam peygamberi Hazreti Muhammed olduğu aktarılan açıklamada, "Başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinin bu küstah tutumu asla karşılıksız kalmamalıdır. Dünyanın her yerinde bulunan her bir Müslüman, yüzyıla aşkın bir süredir bizlerin kanı üzerinden büyüyen, varlıklarını bizlerin yokluğu üzerine bina eden bu ülkelere karşı bir tutum almakla yükümlüdür. Başta ekonomik boykot olmak üzere bu devletlere karşı her türlü tepkiyi göstermeli, vatandaşlarının tez zamanda İslam'la müşerref olmaları ve İslam dininin şiddet değil rahmet dini olduğunu öğrenmeleri için ciddi çalışma içerisine girmeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!