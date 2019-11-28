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İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB),AliExpress ve AliExpress Türkiye resmi iş ortağı İhracatname, KOBİ'lerin yurt dışındaki tüketicilere doğrudan ulaşmasını sağlamak için anlaşma imzaladı.

Türkiye'den yurt dışına açılmak ve küresel düzeyde rekabet etmek isteyen KOBİ'ler, İHKİB ve Alibaba Group bünyesindeki küresel çevrim içi perakende pazar yeri olan AliExpress desteğiyle AliExpress'in ekosistemi ve altyapısından faydalanarak ürünlerini tüm dünyaya ihraç edebilecek.

İlk aşamada 15 bin İHKİB üyesini kapsayacak iş birliği sayesinde, AliExpress, ihracatçılara tahsilat, lojistik, pazarlama ve 18 dilde tercümeyi içeren altyapı desteği verecek. Çözüm ortağı İhracatname ise Aliexpress'te mağaza açmak isteyen satıcılara, platforma kayıttan ürünlerin mağazaya yüklenmesine dek geçen süreçte ücretsiz olarak rehberlik edecek.

AliExpress'te mağaza açan ihracatçılar ve KOBİ'ler, platforma katılım ücreti veya periyodik ücretler ödemeyecek ve AliExpress satışlara ürün kategorisine bağlı olarak yüzde 5 ila yüzde 8 arasında değişen komisyon oranları uygulayacak.

‘MİKRO GİRİŞİMCİLER DE SATIŞ YAPABİLECEK’

İş birliğinin duyurulmasına ilişkin toplantıda konuşan İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, dünyada e-ihracat pazarının hızla büyüdüğünü vurgulayarak, 2016'da 401 milyar dolar olan küresel e-ihracatın, 2020'de 994 milyar dolara ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Özellikle Rusya, Orta Doğu ve Avrupa'da AliExpress'teki tüketici profilinin, e-ihracat konusunda firmalara önemli avantajlar sağladığına işaret eden Gültepe, "Bu anlaşma sayesinde küçük büyük 15 bin İHKİB üyemize AliExpress üzerinden dünyanın kapılarını açıyoruz" diye konuştu.

ÖNCELİKLİ PAZARLAR, RUSYA, AVRUPA VE ORTADOĞU

AliExpress Global Tüketici ve Pazar Operasyon Direktörü Cheer Zhang da AliExpress'in, Alibaba Group'un küreselleşme stratejisinin önemli ve bütünleyici bir parçası olduğunu belirterek, İHKİB'le gerçekleştirdikleri anlaşma kapsamında, Türkiye'deki ihracatçıların ve KOBİ'lerin küresel pazarda rekabet etmelerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Zhang, "Türkiye'deki KOBİ'lerin AliExpress üzerinden yurt dışına açılmasında hedeflediğimiz ana pazarlar arasında Rusya, Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor. Ayrıca, ABD ve Brezilya, Şili gibi Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde de önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracatname Genel Müdürü Hidayet Öztürk ise İhracatname olarak, AliExpress aracılığıyla e-ihracat yaparak dünyaya açılmak isteyen üretici ve KOBİ'lere, başvuru ve kayıttan mağazalarının açılıp ürünlerinin yüklenmesine kadar geçen tüm süreçlerde ücretsiz olarak destek verdiklerini bildirdi.