Son zamanlarda öpüşme ve sevişme gibi özel sahnelerin çekiminden önce oyuncuların uyacağı koreografiler hazırlanıyor. Bu işle görevli koordinatörler setlerde çalışıyor olsa da yine de bir çok aktör ve aktris için bu tür sahneler, işlerinin en zor kısmı.

Bu konuyla ilgili çarpıcı açıklama da rol aldığı 'Danish Girl' (Danimarkalı Kız) adlı filmle 2016 yılında 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazanan Alicia Vikander Alicia Vikander'den geldi.