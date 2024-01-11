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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler: 7 gözaltı

        Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler: 7 gözaltı

        Samsun'dan büyükbaş hayvan satışı için Muğla'ys gelen 3 besici, alıcı gibi davranan 7 kişi tarafından silah tehdidiyle gasbedilip, hayvanları çalındı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:59
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        Alıcı gibi davranıp, 3 besiciyi gasbettiler!
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        Samsun'da yaşayan Recep Tahir Güneş, Hakan Erdoğan ve Sefa Erdoğan, 16 buzağıyı satmak için Bodrum´a geldi. İddiaya göre 3 besici, satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü'nde buluştu. İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkisinde olduğunu belirterek Güneş, Erdoğan ve Erdoğan´ı buzağılarla birlikte Cennet Koy´a götürdü. Basiciler, burada İ.A. ve beraberindeki A.Ç., M.Ç., D.K.,Y.A.,H.A. ile H.D. tarafından tabanca ve bıçak zoruyla darbedilip telefonları alındı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.

        Kendi imkanları ile karakola giden besicilerin ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın´a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama ise olayda kullandığı belirlenen çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

        Bodrum´dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2´sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlara müdahale etti. 2 buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

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