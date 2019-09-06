'Alice'in rüyası tekrar başladı

Geçtiğimiz sezonda 27 oyunla 60 bin seyircinin izlediği 'Alice Müzikali', yeni sezona başladı.

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'ın başrollerini paylaştığı müzikalin Zorlu PSM'de sahnelenen ilk oyununu seyredenler arasında Yılmaz Erdoğan da vardı. Erdoğan, 'Alice Müzikali'ni öğrencileri Gürhan Altundaşar ve Metin Pıhlıs ile birlikte seyretti.

Zorlu PSM, BKM ve İD İletişim'in ortak yapımı olarak sahnelenen 'Alice Müzikali'nin başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar, yeni sezon gösterileri için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi.