Alican Yücesoy'un Türkçe yorumu

Çağdaş Alman tiyatrosunun önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in salgın günlerinin başında yazdığı ve gelecek günlerin öngörüsünü içeren 'Şov Devam Edemez' adlı oyun, Alican Yücesoy'un yorumuyla Türkçe'ye çevrildi.

Tiyatro yapmanın olanağını/olanaksızlığını tartışmaya açan 'Şov Devam Edemez', Mark Levitas'ın geliştirdiği konsept ve yönetimle Platform Tiyatro'nun Youtube kanalında yayınlanıyor.