Temmuz ve ağustos aylarında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara yurt dışı kampında hazırlanan Alican Kaynar, koronavirüs salgınının artmasının ardından Türkiye'ye döndü.

Yurda dönmesinin ardından kendisini 15 gün karantinaya alan milli yelkenci, bu süreyi tamamladıktan sonra çalışmalarına evinde devam ediyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Alican Kaynar, "Yurt dışında kamptaydım. Avrupa'da dolaşım yasakları başladıkça dönmeye karar verdik. Toparlanıp hızlıca ülkeme geldim. Sonra 15 gün evde karantinada kaldım. Zorlu bir dönem yaşıyoruz. Antrenmanlarımızı evde yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

Olimpiyatların ertelenmesi haberini 2-3 hafta öncesinden beklediklerini aktaran Alican, "O dönemde yurt dışında işler oldukça kötüydü. Beraber yarıştığımız arkadaşlarımızla konuşmalarımızda oralardaki durumun vahameti olimpiyatın yapılamayacağı yönünde sinyaller veriyordu. Ona göre motivasyonumuzu önümüzdeki seneye kaydırmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Finn sınıfında dünya sıralamasının 6. basamağında bulunan 31 yaşındaki milli yelkenci, 2021'de düzenlenecek olimpiyatlarla ilgili şunları kaydetti:

"Tokyo Olimpiyatları'na yelkendeki ilk madalyayı getirmek için çalışıyoruz. Hem kulüp ve sponsorumuz hem de bakanlık ile federasyon tarafından büyük bir destek var. Amacımız yelkende ilk olimpiyat madalyasını Türkiye'ye getirmek. Olimpiyatların ertelenmesi olimpik sporcu için zor bir süreç. Sadece fiziksel hazırlık değil mental olarak da 4 sene artan bir ivmeyle hazırlanıyorsunuz. Boğa tam kırmızı hedefi görmüş, oraya doğru koşuyor ama birden hedef kaldırılıyor gibi. Burada motivasyonumuzu elimizden geldiği kadar yüksek tutmaya çalışıyoruz."

Alican Kaynar, olimpiyat madalyasının Türkiye için önemine değinerek, "Her sporcu yarışı kazanmak ister ama bizim için önemli olan madalya gelmesi. Aslında yelken Türkiye'de ihtiyacımız olan bir spor dalı. Hem ekonomisi hem de 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bu hayatı canlandırma ve bu yörelerdeki gençleri denizle buluşturma açısından önemli. Buradaki madalya onu temsil ediyor. Renginden çok bu aşamada madalya almak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"HASARI MİNİMUMDA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Milli sporcu, koronavirüs nedeniyle evde kaldıkları süreçte fiziksel hasarı en az seviyede tutmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Haziran ayında tekneye dönmeyi planladıklarını aktaran Alican, "Büyük şampiyonalar bittikten sonra kapalı sezonda, yaklaşık 1 ay tekneden uzak, fiziksel antrenmanlarla geçtiğimiz dönem oluyor. Biz, şu an onu yaşıyormuşuz gibi ayarladık. Eğer haziran gibi tekneye dönebilirsek bizim açımızdan çok büyük bir kayıp olmayacak. Fiziksel antrenmanları yapmam gerekiyor. Bunun için eve belli ekipmanlar getirdim. Elimden geldiği kadar antrenmanlara devam ediyorum. Zor ve bir kulüp ortamı olmuyor. Buradaki hasarı minimumda tutmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve kulübü Fenerbahçe'nin desteğini hissettiğini dile getiren Alican Kaynar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzenli bir program geliyor. Bütün süreci takip ediyorlar. Yurt dışından gelişimle hem Fenerbahçe hem federasyon hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri hep yanımızda, destekçimiz oldu. Mayısa kadar evde kalacakmışız gibi ekipmanlarımızı eve getirdik. Günlük programlarla çalışmaya devam ediyorum. Hem antrenörüm hem fizyoterapistim ile görüntülü konuşmalar yapıyoruz."

Alican, mayıs ayında düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın ertelendiğini vurgulayarak, "Şu anda ekim ayına alınacağı konuşuluyor. Henüz tarihi kesinleşmedi ama her şeyi ilk büyük yarışmamızın ekimde olacağını düşünerek programladık. Olimpiyatlar ertelendiği için Dünya Şampiyonası, bu senenin en önemli organizasyonu olacak. Tekneye ne zaman geçeceğimizle ilgili bir belirsizlik var ama onunla ilgili planlamalar yapıyoruz. Yurt dışı olmasa bile Türkiye'de en yakın zamanda antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara evde kalma çağrısı yapan milli yelkenci Alican, "Herkes evde kalmanın ne kadar önemli olduğunu tekrarlıyor. Yetkilileri dinlemek gerekiyor. Psikolojik olarak güçlü olmamız lazım. Haberlere minimum seviyede bakalım. Bu dönemi daha çok sosyal ve kültürel açıdan kazançla geçirebilmek önemli." diyerek sözlerini tamamladı.