Alibeyköy nerede? Alibeyköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

Semtin Haliç'e olan yakınlığı, onun hem coğrafi kaderini hem de tarihsel gelişimini belirlemiştir. Alibeyköy hangi ilde bulunduğu, yani İstanbul gibi bir metropolün parçası olması, yaşadığı hızlı nüfus artışını ve kentsel sorunları açıklar. Ayrıca, Alibeyköy konumu nedir ve bu konumun modern ulaşım planlamasındaki yeri, semtin son yıllarda neden bu kadar büyük yatırımların odağı haline geldiğini de ortaya koyar.

ALİBEYKÖY NEREDE?

Alibeyköy nerede sorusunun coğrafi yanıtı, İstanbul'un Avrupa yakasında, tarihi Haliç'in kuzey ucunda, kendi adını taşıyan Alibeyköy Deresi vadisi boyunca kurulmuş olduğu şeklindedir. İdari olarak Eyüpsultan ilçesine bağlı olan semt, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi gibi yine yoğun nüfuslu ilçelerle komşudur. Konumu, onu Haliç havzasının en önemli yerleşim yerlerinden biri yapar ve hem tarihi yarımadaya hem de şehrin yeni gelişen kuzey bölgelerine ulaşım açısından stratejik bir noktada konumlandırır.

ALİBEYKÖY HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE?

İdari olarak Alibeyköy hangi şehirde ve Alibeyköy hangi ilde sorularının net cevabı İstanbul'dur. Alibeyköy, İstanbul ilinin en tarihi ve manevi merkezlerinden biri olan Eyüpsultan ilçesine bağlı büyük bir semt ve aynı adı taşıyan bir mahalledir. Eyüpsultan ilçesi, adını Ebu Eyyûb el-Ensârî'nin türbesinin bulunduğu Eyüp Sultan Camii'nden alır ve Haliç'in kıyısında köklü bir geçmişe sahiptir. Alibeyköy ise bu tarihi ilçenin, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra sanayileşme ve göçle birlikte büyüyen ve gelişen modern yüzünü temsil eder.

ALİBEYKÖY HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Alibeyköy hangi bölgede sorusunun yanıtı, Türkiye'nin en gelişmiş ve en yoğun nüfuslu bölgesi olan Marmara Bölgesi'dir. Alibeyköy'ün hikayesi, aslında Marmara Bölgesi'nin ve özellikle İstanbul'un 1950'lerden sonra yaşadığı büyük demografik dönüşümün bir özetidir. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden daha iyi yaşam koşulları arayışıyla İstanbul'a gelen milyonlarca insanın ilk yerleşim yerlerinden biri olan Alibeyköy, bu süreçte kırsal bir köyden, plansız yapılaşmanın (gecekondu) hakim olduğu bir banliyöye, oradan da günümüzün kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımlarıyla modernleşen bir semtine evrilmiştir. Bu yönüyle Alibeyköy, Marmara Bölgesi'nin kentsel gelişim dinamiklerini anlamak için önemli bir örnektir. REKLAM ALİBEYKÖY KONUMU NEDİR? Alibeyköy konumu nedir sorusu, semtin hem coğrafi hem de stratejik önemini kapsar. Coğrafi olarak konumu, Alibeyköy Deresi'nin oluşturduğu vadi tabanıdır. Bu durum, tarihsel olarak bölgenin verimli tarım arazilerine sahip olmasını sağlamış, ancak aynı zamanda şiddetli yağışlarda sel ve taşkın riskini de beraberinde getirmiştir. Günümüzdeki stratejik konumu ise, İstanbul'un en önemli ulaşım ağlarının kesişim noktalarından biri olmasıdır. Şehrin en yeni ve en modern metro ve tramvay hatlarının buradan geçmesi ve Anadolu'ya açılan bir cep otogarına ev sahipliği yapması, Alibeyköy'ü İstanbul'un kuzey aksının en önemli ulaşım merkezlerinden (hub) biri haline getirmiştir.

ALİBEYKÖY DERESİ VE BARAJI Alibeyköy'ün kimliğini ve tarihini anlamak, büyük ölçüde içinden geçen Alibeyköy Deresi'nin hikayesini anlamaktan geçer. Antik çağlarda Kydaros (Cydaris) adıyla bilinen bu dere, Haliç'i besleyen iki ana koldan biridir. Yüzyıllar boyunca çevresindeki topraklara hayat veren bu dere, 20. yüzyıldaki plansız sanayileşme ve kentleşme ile birlikte İstanbul'un en kirli su kaynaklarından birine dönüşmüştür. Dere yatağına inşa edilen gecekondular ve sanayi atıkları, hem Haliç'in ekolojik ölümüne neden olmuş hem de Alibeyköy'ü sık sık yaşanan sel felaketleriyle karşı karşıya bırakmıştır. 1990'lı yıllarda başlayan ve 2000'lerde devam eden büyük çevre projeleriyle Alibeyköy Deresi ve Haliç, kapsamlı bir ıslah sürecine girmiştir. Dere yatağı temizlenmiş, atık su kolektörleri inşa edilmiş ve dere kenarları modern rekreasyon alanları, parklar ve yürüyüş yolları ile donatılmıştır. Bu dönüşüm, Alibeyköy'ün yaşam kalitesini artıran en önemli adımlardan biri olmuştur. Derenin yukarı havzasında, yerleşim yerinin hemen kuzeyinde ise Alibeyköy Barajı yer alır. 1975-1983 yılları arasında inşa edilen bu baraj, İstanbul'un Avrupa yakasının en önemli içme suyu kaynaklarından biridir. Hem şehrin su ihtiyacını karşılaması hem de dere akışını düzenleyerek sel riskini azaltması açısından baraj, Alibeyköy ve İstanbul için hayati bir öneme sahiptir.

MODERN BİR ULAŞIM MERKEZİNE DÖNÜŞÜM Alibeyköy, son yıllarda hayata geçirilen devasa ulaşım yatırımlarıyla İstanbul'un en stratejik ve en iyi bağlantılı semtlerinden biri haline gelmiştir. Bu dönüşümün üç ana ayağı bulunmaktadır: Alibeyköy Cep Otogarı: İstanbul'un ana otogarları olan Esenler ve Harem'in yükünü hafifletmek amacıyla tasarlanan bu modern "cep otogarı", 2014 yılında hizmete açılmıştır. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu yönüne giden otobüs firmaları için bir kalkış ve varış noktası olan otogar, TEM Otoyolu'na yakınlığı sayesinde şehirlerarası ulaşımı oldukça kolaylaştırmıştır.

