Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran kişi gözaltına alındı - İSTANBUL

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

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