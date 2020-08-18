Alibeyköy'de kadın sürücüye saldıran şüphelinin dosyası uzlaşmaya gönderildi

AA

Alibeyköy'de taksi şoförü Emre E.'nin, trafikte diş doktoru Sena K.'ya saldırdığı ve aracına zarar verdiği iddiasıyla "mala zarar verme", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından tutuklandığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Şüphelinin üzerine atılı suçların uzlaştırmaya tabi olmasını gerekçe gösteren savcılık, soruşturma dosyasını Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'na gönderdi.

Şüpheli ve müşteki uzlaşmadığı takdirde savcılık Emre E. hakkında takipsizlik kararı verecek veya iddianame düzenleyecek.

- Olayın geçmişi

Eyüpsultan-Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde akşam saat 20.20 sıralarında, trafikte tartıştığı sürücü Sena K'ye saldıran, aracın ön camını kıran ve hakaretlerde bulunan Emre E'nin görüntüsü, diş hekimi olduğu belirtilen mağdur Sena K. tarafından çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

Sena K, aracının camını kırdıktan sonra olay yerinden ayrılan ve taksi şoförü olduğu belirlenen Emre E'yle ilgili şikayetçi olmuş ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, savcılık ifadesinde eşi ve baldızıyla seyir halindeyken şikayetçi Sena K'nin kullandığı aracı, otomobilinin önüne kırdığını, kornaya basıp Sena K'yi uyardığını ancak Sena K'nin hakarette bulunduğunu öne sürmüştü.

İfadesinde aracını kenara çekip durduğunu, Sena K'nin de aracının arkasında durduğu ve kendilerine saldırmaya çalıştığını, telefonunun kamerasıyla çekim yapmaya başladığını ileri süren Emre E, "Benim eşim yeni doğum yaptığından ve hastaneden yeni çıktığımızdan, sinirlerime hakim olamadım. Sena K, eşim Güzilar E'ye saldırmaya çalışınca ben Sena K'yi elimle ittirdim. Daha sonra aracının üzerine çıkıp zıpladım. Sena K'ye tehdit ve hakarette bulunmadım. Onu darbetmedim ancak aracına zarar verdim. Pişmanım." ifadesini kullanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, "mala zarar verme", "hakaret" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.