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        Haberler İş-Yaşam Alibaba'nın ilk çeyrek geliri tahminleri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        Alibaba'nın ilk çeyrek geliri tahminleri aştı

        Çinli e-ticaret şirketi Alibaba Group Holding, ilk çeyrekte gelirinin tahminleri aşarak 234,16 milyar yuan (32,3 milyar dolar) gerçekleştiğini açıkladı. Analistler, şirketin gelirine ilişkin 223,75 milyar yuanlık (30,86 milyar dolar) bir tahminde bulunmuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 15:17
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        Alibaba'nın ilk çeyrek geliri beklentileri aştı
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        Alibaba Group Holding Ltd.'nin geliri şirketin e-ticaret kolunun büyümesi sonrası beklentileri aştı.

        Şirket, analistlerin 223,75 milyar yuanlık tahminine karşılık 234,16 milyar yuan (32,3 milyar dolar) gelir bildirdi. Alibaba’nın net geliri ise yaklaşık yüzde 50 artarak 34,3 milyar yuana yükseldi.

        İlk çeyrekte bulut çalışmalarını yüzde 4 oranında artıran şirketin Çin’deki perakende e-ticaret geliri de yüzde 13 yükseldi.

        Öte yandan, şirketin ABD'de işlem gören hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 4 yükseldi.

        Alibaba Group Mart sonunda 24 yıllık tarihinin en büyük yapılanmasına gitmişti. Şirket yeni bir yapılanma ile 220 milyar dolarlık imparatorluğunu altı ana birime ayırmayı planladığını açıklamıştı. Bölünecek şirketlerin her birinin yönetim kurulunun olacağını duyuran Alibaba, bu şirketlerin halka arzını da değerlendireceklerini belirtmişti.

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