Daniel Cang Yong, bulut biriminin yönetiminden ayrıldı

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Alibaba'nın görevini devreden CEO'su Daniel Cang Yong'un bulut bilişim bölümünden de ayrılacağı açıklandı. Açıklamanın ardından firmanın hisseleri yüzde 3 düştü.

Şirketin, Hong Kong borsasına yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayında Alibaba Group'un CEO'su ve yöneticisi olarak Cang'ın yerini alacak olan Eddie Wu, bulut işinin de geçici başkanı ve CEO'su olacak.

Alibaba, daha önce haziran ayında yaptığı açıklamada Cang'ın bulut analizi işine odaklanmak için 10 Eylül'de hem CEO ve başkanlık görevinden ayrılacağını aktarmıştı. Dolayısıyla bulut bölümündeki görevlerinden de ayrılması beklenmiyordu.

Cang, 2015 yılından beri Alibaba Group'un CEO'su ve 2019'dan beri grup başkanıydı. Ayrıca 2022 yılından itibaren Alibaba Cloud Intelligence Grubu'nun CEO'su olarak görev yapmaktaydı.

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Teknoloji firması konuyla ilgili açıklamasında "Şirketimizin yönetim kurulu son 16 yılda Alibaba Group'a yaptığı katkılardan dolayı Bay Cang'a en derin şükranlarını sunuyor" sözlerini kullandı.

Ayrıca şirket, Cang'ın Alibaba'ya katkıda bulunmaya devam edeceğini aktararak, şirketin Cang tarafından kurulacak teknoloji fonuna 1 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.