14 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, bu yıl Bekarlar Günü satışlarından memnun olmadığını açıkladı. Alibaba her yıl 11 Kasım'da düzenlenen Bekarlar Günü indirimleriyle satış rekorları kırıyor. Bu sene de gelenek değişmedi ve Alibaba platformları üzerinden sadece 24 saatte 38.3 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Geçen yılki rekorun yaklaşık yüzde 25 üzerine çıkılması nedeniyle Bekarlar Günü galasında kutlamalar yapılmış, çalışanlar sahnede büyük sevinç yaşamıştı. Ancak Jack Ma bu coşkuyu paylaşmadığını son açıklamalarıyla net bir şekilde ifade etti.
Bekarlar Günü'nde geçen yıl Alibaba üzerinden 30.8 milyar dolarlık satış yapılmıştı:
|Yıl
|Ciro (milyar dolar)
|2019
|38.3
|2018
|30.8
|2017
|25.3
|2016
|17.7
|2015
|14.3
|2014
|9.3
|2013
|5.7
|2012
|3.1
|2011
|0.75
|2010
|0.14
|2009
|0.0078
Analistler bu yıl satışların 35 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu. Yani analist beklentisinin üzerinde bir satış gerçekleşti. Çin'in Zhejiang kentinde düzenlenen Dünya Girişimcilik Kongresi'nde konuşan Ma analist beklentilerini aştıkları için mutlu olduğunu belirtti ancak "Size bu yılki Bekarlar Günü satışlarının beklentilerimi karşılamadığını söylemek isterim" ifadeleriyle yaşadığı hayalkırıklığını anlattı. Beklentisinin ne olduğuna dair ise bir rakam telaffuz etmedi.
SICAKLAR DA ETKİLEDİ
Çinli milyarder Bekarlar Günü'nün bu yıl pazartesiye rastlamasının satışlarda hedeflenen miktarın yakalanamamasında etkili olduğunu vurgulayarak "Tabii bunun birçok nedeni var. Bir nedeni de havaların sıcak olması. Sıcaklar nedeniyle kıyafet satışları beklendiği kadar yüksek olmadı" dedi.
Jack Ma bunun yanında yakın gelecekte Bekarlar Günü'nün yarım günlük bir resmi tatil ilan edilmesini umduğunu sözlerine ekledi.
EYLÜL AYINDA GÖREVİ BIRAKMIŞTI
Bu arada Jack Ma doğal olarak kurduğu şirketin gelişimini takip etse de eylül ayında Alibaba'daki tüm görevlerinden istifa ederek 'emekli' oldu. Yani Bekarlar Günü'nü küresel bir alışveriş çılgınlığına çeviren Alibaba bu yıl ilk kez başında Jack Ma olmadan bu çılgınlığı yaşadı. Jack Ma'nın 10 yıldır ilk kez Bekarlar Günü satışlardan memnun kalmadığını açıklaması bu bakımdan da dikkat çekti.
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