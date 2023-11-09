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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Alianza Lima ışıkları kapattı, Universitario şampiyonluğu karanlıkta kutladı! - Futbol Haberleri

        Stat ışıkları kapanınca şampiyonluğu karanlıkta kutladılar!

        Peru 1. Ligi'nde Universitario, play-off finalinde Alianza Lima'yı 2-0 yenerek şampiyon olurken, maç sonu yaşananlar gündem oldu. Şampiyonluğu ezeli rakibi Universitario'ya kaptıran Alianza Lima, maçın son düdüğü çaldıktan hemen sonra stat ışıklarını kapattırdı. Universitario oyuncuları ve teknik heyeti, şampiyonluğu karanlıkta kutlamak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:51
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        Işıkları kapattılar! Karanlıkta şampiyonluk kutlaması
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        Peru 1. Ligi (Liga 1) play-off finalinde şampiyonluğu evinde ezeli rakibi Universitario'ya kaptıran Alianza Lima, maçın son düdüğü çaldıktan hemen sonra stat ışıklarını kapattırdı.

        Alejandro Villanueva Stadı'ndaki play-off finali rövanşında geçen hafta Alianza Lima'ya karşı ilk maçta 1-1 berabere kaldıktan sonra rakibini deplasmanda 2-0 mağlup eden Universitario, şampiyon oldu.

        Hakemin son düdüğünün ardından ev sahibi ekip Alianza Lima, stadın ışıklarını kapattırdı ve Universitario takımı, şampiyonluk kutlamalarını karanlıkta yapmak zorunda kaldı.

        Şampiyonluğa ulaşan Universitario futbolcuları, cep telefonu ve kamera flaşları ile ortamı aydınlatarak kutlama yaptı.

        İşte o anlar:

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