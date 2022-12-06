Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı. Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi.

Müsabaka, taraftarların salon dışına çıkarılmasının ardından etti. 9. haftanın kapanış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 90-84 mağlup etti.