Frutti Extra Cup´ın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Aliğa Petkimspor, Barış Spor Salonu´nda karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 23-17´lik skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Dylan Ennis´in dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-33 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Aliğa Petkimspor maçtaki etkinliğini arttırsa da farkı kapatmadı ve son çeyrek Galatasaray Nef'in 53-49´luk üstünlüğüyle başladı. Son çeyrekte Angola Rodas´ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef, sahadan 69-64´lük galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

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