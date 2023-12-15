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        Haberler Spor Basketbol Aliağa Petkimspor evinde Darüşşafaka Lassa'yı devirdi - Basketbol Haberleri

        Aliağa Petkimspor evinde Darüşşafaka Lassa'yı devirdi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Aliağa Petkimspor evinde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:26
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        Aliağa Petkimspor evinde farka koştu
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta açılış maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 yendi.

        İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Efianayi ve Simmons'la 18-13 üstünlük kurmasına rağmen konuk takım Canberk ve Rahkman'la 19-18 öne geçti. İlk periyodu ev sahibi ekip 22-21 üstün tamamladı.

        İkinci periyotta Mahir Ağva ile üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, 16. dakikada Yunus Sonsırma'nın basketiyle 10 sayılık farka ulaştı: 42-32. Üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor soyunma odasına 50-43 önde gitti.

        Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan ev sahibi ekip, Aldridge ve Yunus Sonsırma'nın 3 sayılık basketleriyle farkı açtığı periyodu 20 sayı farkla 79-59 üstün tamamladı.

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        Son periyodun başında Aldridge ile art arda 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, 34. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti: 94-64. Son 5 dakikaya 100-71 önde giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 112-78 galip ayrıldı.

        Müsabakanın hakemleri, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla maça siyah kurdele ile çıktı.

        Salon: ENKA

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, İsmail Binbir

        Aliağa Petkimspor: Efianayi 22, Yunus Sonsırma 12, Thomas 15, Aldrdige 23, Simmons 8, Emre Tanışan, Zoriks 2, Mahir Ağva 16, Yavuz Gültekin 9, Tayfun Erülkü 3, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor 2

        Darüşşafaka Lassa: Withers 3, Can Korkmaz 13, Berk Demir 15, Rahkman 19, Muhsin Yaşar 12, Doruk Dora 5, Canberk Kuş 5, Bora Yaşar 2, Kılıçarslan Şenkahya 4, Ahmet Arda Ene

        1. periyot: 22-21

        Devre: 50-43

        3. periyot: 79-59

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