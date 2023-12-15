Aliağa Petkimspor evinde Darüşşafaka Lassa'yı devirdi

REKLAM advertisement1

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta açılış maçında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı 112-78 yendi.

İlk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Efianayi ve Simmons'la 18-13 üstünlük kurmasına rağmen konuk takım Canberk ve Rahkman'la 19-18 öne geçti. İlk periyodu ev sahibi ekip 22-21 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Mahir Ağva ile üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, 16. dakikada Yunus Sonsırma'nın basketiyle 10 sayılık farka ulaştı: 42-32. Üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor soyunma odasına 50-43 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan ev sahibi ekip, Aldridge ve Yunus Sonsırma'nın 3 sayılık basketleriyle farkı açtığı periyodu 20 sayı farkla 79-59 üstün tamamladı.

REKLAM

Son periyodun başında Aldridge ile art arda 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, 34. dakikada farkı 30 sayıya yükseltti: 94-64. Son 5 dakikaya 100-71 önde giren Aliağa Petkimspor, müsabakadan 112-78 galip ayrıldı.

Müsabakanın hakemleri, futbol hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınamak ve şiddete karşı hakemlerin birlik ve beraberliğini vurgulamak amacıyla maça siyah kurdele ile çıktı.

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, İsmail Binbir

Aliağa Petkimspor: Efianayi 22, Yunus Sonsırma 12, Thomas 15, Aldrdige 23, Simmons 8, Emre Tanışan, Zoriks 2, Mahir Ağva 16, Yavuz Gültekin 9, Tayfun Erülkü 3, Anıl Osman Cevahir, Murat Kağan Tor 2

Darüşşafaka Lassa: Withers 3, Can Korkmaz 13, Berk Demir 15, Rahkman 19, Muhsin Yaşar 12, Doruk Dora 5, Canberk Kuş 5, Bora Yaşar 2, Kılıçarslan Şenkahya 4, Ahmet Arda Ene

1. periyot: 22-21

Devre: 50-43

3. periyot: 79-59