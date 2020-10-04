Aliağa Petkimspor: 78 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 81
Salon: ENKA
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Aliağa Petkimspor: Serkan Menteşe, Ray 26, Wimbush 4, Hummer 5, Zack 20, Boran Güler 3, Ege Arar, Vasiliauskas 15, Hakan Yapar 3, Canberk Kuş 2, Alp Karahan
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 24, Cruz 18, Sinan Sağlam 9, Leissner 4, Kairys 6, Utku Saraloğlu, Ekrem Sancaklı, Egemen Güven 12, Macura 8
1. periyot: 19-29
Devre: 40-52
3. periyot: 58-63
Müsabakaya 5-0'lık seriyle başlayan ve 6. dakika içinde Sinan'ın basketiyle farkı 7 sayıya (13-6) çıkaran HDI Sigorta Afyon Belediyespor periyodu 29-19 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında farkı 12 sayıya (35-23) kadar yükselten rakibi karşısında Aliağa Petkimspor, Vasiliauskas ve Ray'in basketleriyle farkı 14. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirdi: 31-37. Konuk ekip, özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla devreye 52-40 üstün girdi.
Üçüncü periyodun başında üstünlüğünü sürdüren HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 25. dakikayı 59-51 önde geçti. Aliağa Petkimspor, Ray ve Zack'le farkı 3 sayıya (56-59) indirse de konuk ekip periyodu 63-58 üstün bitirdi.
Karşılaşmanın son 6 dakikasına 68-60 üstün giren rakibi karşısında 6-0'lık seriyle farkı 2 sayıya indiren (66-68) Aliağa Petkimspor, bitime 2 dakika 22 saniye kala Ray'in 3 sayılık basketiyle beraberliği yakaladı: 75-75. Cruz ve Leissner'la farkı tekrar 6 sayıya (81-75) çıkaran HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 81-78 galip ayrıldı.
Tribünde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında, üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir." yazılı pankart açıldı.
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